“Poetica” è la perfomance di Piera De Piano, diretta da Enzo Marangelo

Avellino – Il fascino della poesia in uno straordinario spettacolo, in cui versi, musica, interpretazione e danza trasmettono l’emozione dei grandi autori di tutti i tempi. “Poetica” è la perfomance di Piera De Piano, diretta da Enzo Marangelo, che avrà luogo al Teatro “99 Posti” di Mercogliano domenica 2 febbraio, alle 18.30. Fondatore di “Hypokritès Teatro Studio”, Enzo Marangelo predilige la sperimentazione di formule teatrali contemporanee, in grado di avvicinare il pubblico alle diverse modalità espressive. “Sulla scena- commenta ol regista- Piera De Piano declama versi di autori di tutti i tempi,recitando in 5 lingue, italiano, greco antico, greco moderno, latino e francese.

Il viaggio, da Dante a Montale, da Petrarca a Ungaretti, da Prevèrt a Baudelaire, fino ai versi di Mimnermo, è caratterizzato dalla forze espressiva del lirismo e dalla sua universalità di linguaggio che, nelle diverse lingue, si arricchisce della musicalità di intonazionii differenti”-. Sul palcoscenico, figurano degli oggetti, che creano accenti sonori sui quali la voce suadente dell’attrice declama le liriche. “Abbiamo immaginato- continua Marangelo- uno spettacolo che purificasse l’anima dalle negatività della quotidianità, per dare spazio ad una dimensione in cui l’io interiore, con i suoi sentimenti, diventa protagonista”-.” Poetica- conclude Paolo Capozzo, responsabile dei laboratori teatrali- è un suggestivo percorso nella bellezza, in aderenze con la sperimentazione del teatro contemporaneo che, puntando sulle nuove potenzialità, esplora il mondo interiore e le sue aspirazioni”-.