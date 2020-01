Un classico della commedia del celebre artista napoletano

Cesinali – Il “Teatro d’Europa” di Cesinali, con la direzione artistica di Luigi Frasca, ricorda la grande arte di Peppino De Filippo, a 40 dalla sua scomparsa. La compagine artistica alza il sipario su “Quaranta… ma non li dimostra”, con Angela Caterina e Luigi Frasca. Un classico della commedia del celebre artista napoletano, la cui ironia cela anche il volto drammatico dell’esistenza. Ambientata nel periodo successivo alla fine della seconda guerra mondiale, la rappresentazione ha per protagonisti don Pasquale, un anziano signore dalle buone maniere, e Sesella, sua figlia, un po’ avanti negli anni, trascurata per le fatiche domestiche, efficiente nella cura dei suoi familiari. La donna, in cuor suo, è innamorata del giovane Luciano, un giornalista che ha 10 anni di meno rispetto alla sua devota amica. Tra equivoci e stranezze,il padre di Sesella tenterà di combinare l’unione tra i due.

“Sono personaggi caratterizzati- commenta Luigi Frasca- che, tra imprevisti ed equivoci, si muovono sulla scia dei sentimenti. E’ sempre l’amore, spesso taciuto, a guidare le azioni dei personaggi sulla scena, che si muovono con la leggerezza di chi cerca di costruire relazioni armoniose con gli altri”-. Sul palcoscenico, anche Maria Chiara Carpenito, Chiara Iannicelli, Ettore Luce, Angelina Martino, Marco Pacilio, Maila Passaro, Dino Raffa, Rino Rullo, Renato Tizzano e Anna Todisco. Il tecnico Audio-Luci è Alberto De Vita. “Con questo spettacolo- conclude Frasca- rendiamo omaggio al teatro di Peppino Filippo, un grande maestro, che ha saputo condensare la tradizione della letteratura napoletana con la vivacità dell’intelletto, stimolando lo spettatore ad una visione pragmatica della realtà delle cose. Ogni vicenda è intrisa di quella passionalità che rende le sue opere vicine anche alla sensibilità contemporanea”-.