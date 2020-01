L’obiettivo del Tavolo è la realizzazione del programma della Lega per le prossime elezioni regionali in Campania

Napoli – Sabato 01 febbraio, ore 10:30, presso l’Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40 Napoli, si costituisce il “Tavolo Programmatico della Lega per la Campania”. L’evento è promosso dal coordinatore regionale on. Nicola Molteni e presieduto dal prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale del programma.

L’obiettivo del Tavolo è la realizzazione del programma della Lega per le prossime elezioni regionali in Campania. Nel corso dei lavori si insedieranno i tavoli tematici, formati da esperti nelle diverse materie, per individuare le azioni necessarie allo sviluppo della nostra Regione in materia di ambiente, sanità, infrastrutture e trasporti, digitalizzazione, economia, lavoro, turismo e cultura, politiche sociali e giovanili, sicurezza.