La mostra è un percorso figurativo e poetico dedicato al tema dell'esodo

Carife - Sabato 1 febbraio alle ore 17.30 apre al pubblico negli spazi espositivi del Museo Archeologico di Carife la mostra d’arte dal titolo “Nere onde popoli in cammino” di Alessandro Di Blasi.

La mostra è un percorso figurativo e poetico dedicato al tema dell’esodo, ma nello stesso tempo un viaggio nei meandri dell’animo umano che aiuta a capire quali paure, senso di spaesamento e speranze nutre ogni singola persona che sfida prove terribili e spesso la morte per sfuggire a un destino altrimenti segnato.

“Ho sentito l’obbligo – dichiara Alessandro Di Blasi, architetto, fotografo, illustratore – di raccontare attraverso le mie creazioni una parte di Africa, di dare voce a un popolo in cammino, attraverso brani di poeti che si sono occupati di Africa e per l’Africa. Un nuovo popolo, una nuova aggregazione sovranazionale: viaggiatori loro malgrado, capaci di attraversare deserti e guerre, montagne e frontiere, diventano popolo di navigatori che nel mare nostrum cercano i confini di un loro sogno. Cercano nuove nazioni, ma fin troppo spesso trovano il loro cimitero, questa dimensione di morte, preventiva ed accettata, li trasfigura in nuovi eroi omerici, alla ricerca di una patria inesistente, in eroi in preda di un destino maligno… La sensibilità e il compito di un artista, coinvolto nelle cose del mondo è quello di mantenere la memoria della comunità umana, questo è filo conduttore che sottende la mostra evento “Nere onde popoli in cammino”.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un incontro e una riflessione, ad un anno dall’inaugurazione del Museo Archeologico di Carife e della civiltà preromana della Baronia, sulle attività finora svolte dal contenitore culturale e su quelle in programma per i prossimi mesi. Interverranno il Sindaco di Carife Antonio Manzi, il direttore Giampiero Galasso, la consigliera delegata alla cultura Raffaella Maiullo.

La mostra sarà aperta al pubblico, fino al 15marzo 2020, tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 9.00 alle 14.00 (ingresso libero, www.museocarife.it info 0827 1810516).