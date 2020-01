Il Consiglio Distrettuale di disciplina forense di Napoli ha ritenuto che dall’esame della documentazione allegata al fascicolo disciplinare non emergono elementi utili a configurare un illecito deontologico a carico del Professionista

Volturara Irpina – La storia del ritrovamento inizia nel 2004 a Volturara Irpina, un paesino nell’avellinese, dove vive Raffaele De Feo Agente della Polstrada che, nel ripulire la soffitta di famiglia trova lo “strano quadro”.

Inizialmente non gli da peso successivamente, togliendo la cornice, trova, sul retro del foglio sul quale era stato disegnato Nessie e l’uomo nero, una dedica e una firma… “di cuore, un amichevole ricordo” M. C. Escher e la data 18.1.1949.

Del caso si interessò anche l’Avvocato Giuseppe Nardiello del Foro di Avellino nominato Legale di fiducia dal proprietario dell’Opera Raffaele De Feo.

Proprio in virtu’ di quanto sopra anche l’Avvocato e’ stato fatto oggetto di un durissimo “attacco” con un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

Al riguardo e’ intervenuto il Consiglio Distrettuale di disciplina forense di Napoli il quale ha ritenuto che dall’esame della documentazione allegata al fascicolo disciplinare non emergono elementi utili a configurare un illecito deontologico a carico del Professionista segnalato il quale si e’ limitato, come espressamente dedotto del proprio cliente Sig. De Feo, ad assisterlo nei procedimenti penali promossi nei confronti dell’esponente.