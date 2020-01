sabato 25 gennaio 2020 alle ore 17:30 presso l'ex Carcere Borbonico

A vellino - In occasione della giornata della memoria, l’associazione “Il Bucaneve”, con il patrocinio della Provincia di Avellino ha organizzato per sabato 25 gennaio 2020 alle ore 17:30 presso l’ex Carcere Borbonico, Sala Auditorium, via de Marsico di Avellino la manifestazione “Memoria vigile, per non dimenticare”.

Si dà voce al passato, a chi ha vissuto la guerra, diari e testimonianze sepolte dai ricordi, muti i dolori di chi volle seppellire in un angolo dell’anima il fardello indescrivibile delle cronache di guerre, imperativo tornati a casa, da superstiti, dimenticare per proseguire. Non è tempo di tacere.