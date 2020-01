Si parte il prossimo 23 aprile col taglio del nastro della kermesse più attesa dell'anno

Venticano - Gli organizzatori della Pro Loco di Venticano, presieduta da Luigi Villani, sono già al lavoro per mettere a punto la quarantatreesima edizione della Campionaria più rinomata del centro-sud. Si parte il prossimo 23 aprile col taglio del nastro della kermesse più attesa dell’anno nel quartiere fieristico alle porte del paese del medio Calore, e si va avanti fino al 27 aprile. La manifestazione, nata per una scommessa di un gruppo di giovani amici del borgo nel 1977, è cresciuta nel tempo e si è affermata sempre più su scala nazionale.

Numerose sono le adesioni di espositori da ogni angolo della penisola. Quest’anno gli organizzatori puntano al rilancio del commercio e dell’artigianato. Una formula per prevenire la crisi del settore ai tempi dell’e-commerce delle vendite sulle piattaforme online e per tutelare gli operatori di un segmento fortemente segnato dai contraccolpi di una concorrenza sempre più sleale e agguerrita. Intanto la Campionaria di Venticano si attesta come uno degli eventi di punta, fortemente attrattori, della Campania.

Il successo della manifestazione è quello di credere ancora nella qualità delle tipicità locali, fiore all’occhiello e volano della ripresa di un territorio da sempre vocato a produzioni di eccellenza, e anche di nicchia. Villani e i suoi più stretti collaboratori da qualche giorno stanno lavorando per allestire una edizione di ampio respiro che punti a battere i record del recente passato.