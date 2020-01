Il Circolo ArciRifuoglio e il CIF di Aiello insieme per narrare emozioni

Avellino - Il Circolo ArciRifuoglio e il CIF – Centro Italiano Femminile – di Aiello insieme per il Corso di Illustrazione “OLTRE IL COLORE per narrare emozioni…” L’Associazione ArciRifuoglio e il Cif di Aiello del Sabato si uniscono per promuovere un’attività che va incontro all’emotività del bambino fin dalla prima infanzia per indagare le sue manifestazioni affettive. Il Corso si caratterizza per una particolare impronta pratica e per un approccio al disegno e alla creatività dei più piccoli che si cimentano in differenti tecniche in maniera personale.

Ogni ciclo prevede 8 incontri nei quali si alternano due insegnanti.Gli insegnanti, professionisti da tempo nel settore, formati anche per il contatto emozionale del bambino, svolgono il proprio lavoro con approcci e stili differenti. La fase di partenza prevede lo studio a matita per una impaginazione equilibrata che tenga presente nozioni anatomiche, principi prospettici, studi dei colori e delle ombre, per poi passare all’illustrazione definitiva.Gli allievi, durante il corso, sceglieranno la loro fiaba o favola preferita e impareranno che può esserci un modo di vederla, diverso da quello che si crede l’unico possibile.

L’idea sarà quella di investire sul potenziale emotivo del bambino attraverso l’illustrazione, aiutandolo a riconoscere e a conoscere le sue emozioni, per poi saperle gestire ed affrontare. Questo risulta essere un punto a favore dei nostri bambini che saranno sicuramente adulti più consapevoli e in grado di destreggiarsi fra le proprie emozioni. L’atto artistico può veramente essere un prezioso strumento, attraverso il quale il bambino assorbe modalità di gestione della rabbia che gli saranno certamente utili nella vita.

Invece di ripetere frasi come “Smettila di piangere” oppure “Smettila di essere arrabbiato”, possiamo invitarlo a vivere anche le emozioni negative, senza reprimerle. Possiamo dargli così un’opportunità, quella di calmarsi e di esprimere i suoi sentimenti disegnando. I materiali utilizzati (fogli, tempere, colori acrilici, penne, pennarelli ecc ecc…) saranno messi a disposizione dei bambini dall’Associazione ArciRifuoglio.