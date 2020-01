Domenica 19 gennaio 2020 presso la Tenuta Ippocrate di Avellino "Nozze D’Autore"

Avellino – Un nuovo imperdibile evento della Tordiglione Production dedicato al matrimonio in programma per questo fine settimana. Domenica 19 gennaio presso la Tenuta Ippocrate ad Avellino c’è “Wedding Shabby Chic” salone sposa con defilè finale. L’evento nato dalla sinergia tra il gusto e la classe di Antonella Perrino e la fattività e le capacità organizzative di Walter Tordiglione condurrà i promessi sposi in un percorso di proposte e nuove tendenze finalizzato a realizzare il matrimonio dei propri sogni.

Alle 10,30 l’apertura dell’esposizione con ingresso rigorosamente libero. Tra le proposte abiti da sposa e da sposo, le bomboniere, la confettata, il viaggio di nozze, il servizio fotografico, l’addobbo floreale, il catering, l’auto da cerimonia. La tendenza di quest’anno vuole ancora una volta che sia lo stile Shabby Chic a farla da padrona e quindi una sobria e romantica eleganza.

Stesso eleganza che sarà portata in passerella per il defilè previsto alle 19 in cui l’alta moda si alternerà alla musica ed al cabaret. A condurre quello che sarà un vero e proprio show il presentatore e cabarettista più amato d’Irpinia: Enzo Costanza che non mancherà di regalare al pubblico uno dei suoi irresistibili monologhi. E poi la voce del giovane soprano Laura Pia Panarella. In passerella le collezioni cerimonia e sposi dell’Atelier Gallery di Mirabella Eclano e l’alta bigiotteria di Pippa e Jean boutique online.

Trucco e parrucco delle modelle e dei modelli sarà curato dal team del Salone PrimaFila di Avellino. Sponsor ufficiali della serata Di Meo Gioielleria di Volturara Irpina, Il Testone Pizza Store di Avellino, Imco Cooking System, Resto in Irpinia, Associazione Culturale di Volturara, e Frigotec.