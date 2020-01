Ma le bottiglie De Stefano stanno arrivando anche sulle tavole di Liguria, Toscana, Sicilia, e della Germania, dove è sempre più richiesto, in tutte le sue sfumature.

Avellino – Un anno ricco di progetti e novità per Vini De Stefano che punta sulla qualità e sull’innovazione. Continua a crescere la giovane cantina vitivinicola irpina produttrice di ben 5 linee che fanno conoscere e apprezzare, in tutta Italia ma anche all’estero, i bianchi e i rossi più amati della nostra terra. Il sapore armonico dell’Irpinia Campi Taurasini D.O.C., quello seducente del Greco di Tufo D.O.C.G., il gusto inebriante del Campania Aglianico I.G.T., quello energico dell’Irpinia Aglianico D.O.C. “Corticì” e la morbidezza del Campania Falanghina I.G.T., sono arrivati nelle case e nei ristoranti di tutta la Campania, soddisfacendo ogni tipo di palato e accompagnando tanti piatti durante le feste natalizie e non solo.

Sono sempre maggiori le richieste dei grandi ristoratori delle costiere Amalfinata e Cilentana, ormai innamorati in particolare del Greco di Tufo D.O.C.G., che sposa alla perfezione i prelibati piatti di pesce. Ma le bottiglie De Stefano stanno arrivando anche sulle tavole di Liguria, Toscana, Sicilia, e della Germania, dove è sempre più richiesto, in tutte le sue sfumature, il nettare degli dei made in Irpinia.

Il grande successo dei vini a marchio De Stefano, che ha avviato una collaborazione da pochi mesi con il caseificio Gaeta di Contrada e nel quale punto vendita è possibile acquistare anche i vini, per valorizzare e combinare al meglio i sapori della gastronomia irpina, è frutto del rinnovamento che abbraccia le tradizioni. Oltre alle uve di alta qualità delle terre del Greco e dell’Aglianico, gli ingredienti principali sono passione e innovazione. Per questo, dopo aver rinnovato il look delle etichette che, attraverso un design elegante, rappresentano i tralci della vite e accompagnano tutta linea denominata appunto “Tralci”, nasce anche il nuovo sito web vinidestefano.eu. Con una grafica semplice e raffinata, dà la possibile di conoscere tutte le caratteristiche dei 5 vini prodotti dalla cantina De Stefano, in attesa di versarli nei calici e assaporare il piacere che sa regalare un buon bicchiere di vino, in ogni occasione.