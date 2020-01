Si è tenuta stamani la cerimonia di inaugurazione e di consegna alla presenza dell’assessore Regionale Sonia Palmieri

Si è tenuta stamani, presso il deposito di Piedimonte Matese, la cerimonia di inaugurazione e di consegna di 10 nuovi autobus che la Regione Campania ha fornito all’azienda di trasporti CLP e che andranno ad implementare il servizio pubblico su gomma sul territorio casertano Alla presenza dell’assessore Regionale Sonia Palmieri, dell’avvocato Lucia Viale per la CLP, delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori dell’azienda sono stati ufficialmente consegnati gli autobus che andranno a servire il territorio su tratte urbane e suburbane. “Grazie a questo potenziamento del parco autobus – fa sapere la Clp a margine della cerimonia – la nostra azienda svilupperà circa 400.000 km in più sull’intero territorio Casertano durante quest’anno, rispondendo sempre più in maniera puntuale alle esigenze della cittadinanza e della utenza. Passeremo da 18 mila a circa 21 mila persone da trasportare, con un incremento del 10% dei passeggeri che fruiranno dei nostri servizi. Il nostro ringraziamento va alla Regione Campania per averci dotato di questi 10 nuovi autobus tecnologicamente avanzati ed a bassissimo impatto ambientale, a cui nei prossimi mesi la nostra azienda ne aggiungerà altri 12 sempre di ultima generazione. Oggi la CLP conta sul territorio casertano circa 130 autobus, il che ne fanno una realtà consolidata e rilevante per l’intero comparto“.