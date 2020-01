Così l'Associazione Territoriale

Ariano Irpino – Il Presidente della Regione Campania, superata la fase del commissariamento, invita i Direttori Generali della Aziende Sanitarie ad indire i concorsi per adeguare il personale ai fabbisogni delle Aziende; per la provincia di Avellino sono state autorizzate assunzioni per 386 unità.

La notizia dovrebbe rallegrare gli utenti, costretti a disagi e lunghe attese, e soprattutto gli operator sanitari che, in questo periodo di blocco del turnover, hanno sopperito con la loro professionalità, la loro dedizione e lo spiccato senso di appartenenza alle deficienze di personale.

La notizia dovrebbe allertare la Direzione Generale al fine di avviare le procedure concorsuali con la massima sollecitudine possibile per iniziarle e concluderle in anticipo rispetto alle altre Aziende e tentare così di assicurarsi, in questo periodo di carenza di specialisti, i migliori ancora disponibili.

La Direzione della ASL, purtroppo, per le assunzioni non brilla per velocità: la selezione pubblica per conferire la direzione del Presidio Ospedaliero Frangipane, iniziata il lontano 23 marzo 2018, ancora non si è conclusa e dal 1/1/2020 le funzioni sono state affidate ad interim al direttore della cardiologia; francamente riteniamo inspiegabile ed inaccettabile tanto ritardo per un incarico così delicato e rilevante per la gestione del P.O..

Per sopperire a queste lungaggini in più occasioni la Direzione ha preferito avvalersi della possibilità di convenzionarsi con altre strutture ed utilizzare le graduatorie dei loro concorsi; con le delibere del 10/01/2020 per gli operatori socio sanitari (OSS) si è assunto il 266^ in graduatoria alla ASL NA/2, per l’infermiere pediatrico il 190^ in graduatoria al Santobono, per la chirurgia generale il 32^ in graduatoria al Moscati di Avellino.

Senza entrare nel merito delle professionalità di questi operatori sanitari, comunque idonei, anche se tra gli ultimi, in selezioni pubbliche, sicuramente si adopereranno per rientrare nei loro Comuni di residenza lasciando ancora scoperti i reparti.

Cittadinanzattiva con l’auspicio di poter assistere per il futuro ad una massiccia partecipazione dei validi operatori residenti nella nostra Provincia sollecita l’inizio delle procedure avendo cura di portarle a termine nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti

Ass. Territoriale Cittadinanzattiva