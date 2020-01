Promossa dalle Associazioni del territorio, patrocinata dal Comune e supportata dall’Amministrazione provinciale

Sant’Angelo dei Lombardi – Si chiude con un bilancio più che positivo a Sant’Angelo dei Lombardi la I edizione della Festa della Befana, promossa dalle Associazioni del territorio, patrocinata dal Comune e supportata dall’Amministrazione provinciale.

Lo spettacolo “A Christmas Carol”, a cura del laboratorio teatrale di Sant’Angelo per la regia di Katia Cogliano, ha fatto registrare il tutto esaurito in entrambe le repliche andate in scena sabato 4 gennaio al Centro di comunità.

Lo spettacolo non solo ha suscitato l’interesse e la commozione del folto pubblico presente in sala, ma è stato in grado di creare un caloroso e autentico clima di coesione e di condivisione tra i cittadini santangiolesi. Sicuramente determinante la sapiente regia dello spettacolo, che con un suggestivo puzzle di parola, musica, luci e immagini ha inscenato la favola immortale del “Canto” di Dickens.

“Per me è stata un’esperienza importante - ha dichiarato Katia Cogliano, la regista – che mi ha confermato quanta forza aggregante abbia il teatro, soprattutto nelle nostre piccole realtà locali, dove c’è tanto bisogno di stare insieme. Inizialmente avevo qualche perplessità ad introdurre questa esperienza di laboratorio teatrale, anche per via dei tempi di lavoro molto ristretti; è stata perciò una grande soddisfazione recepire una massiccia risposta sia nella partecipazione attiva – il neonato gruppo teatrale conta più di venti unità -, sia nell’affluenza di pubblico. Mi auguro che questo percorso, che ha tra i suoi promotori il parroco don Piero Fulchini, possa continuare e crescere”.

Anche l’arrivo della Befana, previsto per domenica 5, è stato un successo. Tutto si è svolto secondo programma, nonostante il freddo intenso e le raffiche di vento gelido. La Befana è arrivata in piazza De Sanctis camminando sui trampoli e mano nella mano con i bambini della Scuola san Giovanni Bosco e dell’I.C. Criscuoli: con il festoso corteo di bimbi travestiti, accompagnato da una musica tradizionale di fisarmoniche e tamburelli, si è diretta alla Casetta della Befana, posizionata in una piazza addobbata da centinaia di calze realizzate anch’esse dai bambini santangiolesi.

L’affabile vecchietta ha aperto la sua dimora e ha interagito con i presenti, mentre all’esterno era possibile gustare dolci e cioccolata calda o assistere, al calore di un grande braciere, agli spettacoli con il fuoco e con le bolle degli artisti di strada della Compagnia dei Saltimbanchi. Infine la Befana si è mossa verso il Castello degli Imperiale dove, con l’esperto intervento del gruppo Speleo Team Montenero di San Marco in Lamis, si è calata dalla finestra della torre per scendere di nuovo in mezzo ai suoi bambini e offrire caramelle a tutti. Il volo è stato sicuramente il momento clou del pomeriggio, che ha regalato gioia ed emozione ai più piccoli, i veri protagonisti della manifestazione.

Sempre ai bambini, infatti, era dedicata la breve ma originale piece teatrale “La vera storia della Befana”, che è andata in scena al Centro di comunità il giorno 6 a cura dell’associazione Hirpus Goleto. Lo spettacolo ha raccontato in modo efficace e curato le origini dei simboli connessi alla Befana e ha intrattenuto piacevolmente il numeroso pubblico presente. A seguire giochi, calze per tutti ed estrazione dei premi della Lotteria: così, con grande soddisfazione degli organizzatori e di tutti coloro che con disponibilità e generosità hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, la Befana si è congedata da Sant’Angelo dei Lombardi.

L’evento ha animato per tre giorni la comunità santangiolese ed è stato il frutto di una proficua collaborazione tra i vari soggetti presenti sul territorio, esclusivamente motivata dal desiderio di lanciare un’iniziativa che possa radicarsi a Sant’Angelo dei Lombardi e crescere in futuro. E il successo di questa I edizione fa ben sperare in questa direzione!