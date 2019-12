Il Presidente della “Associazione Nord e Sud” :"Fino ad oggi abbiamo ascoltato solo molta retorica sul Mezzogiorno"

“In attesa di capire se esiste e cosa contenga l’ennesimo Piano per il Sud annunciato dal Governo, l’unica certezza è che, fino ad oggi, anche dal premier Conte e dai suoi ministri abbiamo ascoltato solo molta retorica sul Mezzogiorno. I fatti, a partire dai contenuti della manovra, raccontano ben altro “, così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto, in merito alle dichiarazioni del Ministro Provenzano circa un nuovo piano per il Sud.

“Non abbiamo bisogno dell’ennesimo storytelling sull’eterna emergenza da affrontare a colpi di commissari con apparenti poteri straordinari o di sofisticate agenzie che si risolvono in carrozzoni clientelari. Il Sud ha bisogno semplicemente di selezionare una classe dirigente nuova ma non improvvisata, che non viva di politica, che abbia esperienza e che sia parte attiva della società reale e non dei circoli assistiti. Al prossimo anno, a partire dalle elezioni regionali della Campania, chiediamo questo, offendo il nostro programma, frutto di un progetto strategico condiviso col sistema produttivo, con le parti sociali, col mondo del lavoro e delle professioni”.