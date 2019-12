Dopo aver scritto la storia con gli Angels of Love, arriva a Taurasi per capodanno Michael Massi, la storia dell’house music italiano

E’ di poche ore fa la notizia ufficiale dell’arrivo a Taurasi per Capodanno dell’artista Michael Massi, una leggenda dell’house music italiano, in occasione della serata conclusiva del Christmas Wine Fest, il 31 dicembre dalle ore 23:00 al Castello di Taurasi. L’evento denominato “Capodanno d’Italia” rappresenta la festa di chiusura di questa incredibile manifestazione, che dal 6 dicembre ha coinvolto più di 30.000 visitatori e che è stata candidata dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo al premio “Italive 2019” come migliore evento enogastronomico italiano.

L’artista partenopeo Michael Massi, celebre per aver calcato i palchi di Ibiza, Sidney, New York ed più importanti del mondo al fianco di deejay del calibro di Frankie Knuckles, Carl Cox, Little Louie Vega, Tiesto, David Morales ed Erick Morillo, ritornerà per la prima volta ad esibirsi per una unica ed irripetibile data. Ad attendere la mezza notte nel Castello di Taurasi tra musica, spettacoli pirotecnici e di intrattenimento, in consolle i deejay Adriano Imbriano, Cristian Castagna, Patrick. Il ticket di ingresso è di 10€, prenotabile online qui: bit.ly/CapodannoTaurasi