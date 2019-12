Avellino – Parte la rassegna ‘Musica in movimento’

Il 1 gennaio appuntamento con il sound psichedelico dei Jennifer Gentle

Avellino – È uno dei dischi più attesi degli ultimi anni. Diciassette tracce, 17 schegge che si impadroniscono dell’universo musicale contemporaneo senza lasciarlo indifferente. È un album imprevedibile ma coeso, curato nei minimi dettagli sia sonori che di arrangiamento. E inaugurerà il 2020 all’insegna della grande musica targata Fitz, Miele & Musica e Caos. “Jennifer Gentle” è l’album che segna il grande ritorno sulle scene dell’omonima band guidata da Marco Fasolo che saranno ad Avellino mercoledì 1 gennaio 2020 presso il Tilt – Bar Tatoo Event di Largo Santo Spirito per un grande concerto di Capodanno.Sul palco Marco Fasolo, insieme alla sua band porterà un lavoro tutto inedito, realizzato a 12 anni dall’ultimo album in studio, questa volta prodotto dalla storica etichetta “La Tempesta International”, che proverà a mescolare sentimenti e sound diversi senza mai risentirne in quanto ad unità e identità. Il tour che ha portato i Jennifer Gentle in giro per l’Italia, da Brescia a Roma, da Milano a Ravenna, da Pisa a Palermo, approderà in Irpinia per l’unica data in Campania della band padovana per il primo appuntamento della rassegna MIMA: Musica in Movimento Avellino. I biglietti per il concerto dei Jennifer Gentle sono ancora disponibili sul circuito Go2 e nei punti vendita di Avellino come il Godot Art Bistrot di via Mazas, Music Point di via Colombo.

Una rassegna in divenire che tra gennaio e febbraio 2020 proporrà ad Avellino tre imperdibili concerti e che sarà destinata ad allargare i propri orizzonti sonori con nuovi appuntamenti in primavera. Dopo il concerto di apertura a Capodanno al Tilt – Bar Tatoo Event di Borgo Santo Spirito, gli altri due appuntamenti si terranno nella suggestiva cornice della Cripta romanica del Duomo di Avellino già sperimentata in questi ultimi mesi con concerti di grandissimo fascino come quello dei Jerusalem in my heart o di Danile Blumberg. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 17 gennaio, alle ore 21, quando arriverà Garbo, padre putativo della New Wave Italiana. Con 40 anni di ininterrotta carriera alle spalle, 15 tournée, 17 album, tributi compresi, Garbo porterà in Cripta il suo nuovo “Tour Storico e Definitivo”, dove troveranno asilo “A Berlino… Va Bene” e “Scortati” i primi due dischi della carriera dell’Artista, pubblicati rispettivamente nel 1981 e nel 1982. Due pietre miliari della discografia italiana come li ha definiti la rivista “Rolling Stone” nonché manifesti della New Wave nostrana.

Domenica 9 febbraio, invece, questa prima fase si chiuderà, sempre alle ore 21, con Robyn Hitchcock, poeta surrealista, talentuoso chitarrista, artista di culto del rock alternativo in Inghilterra emozionare i suoi fan nella Cripta romanica del Duomo. Sulla scena ormai da quarant’anni, da quando esordì con i Soft Boys, lo straordinario autore dall’infinito background culturale e musicale sarà ad Avellino con uno special guest del calibro di Emma Tricca, definita dalla “bibbia” musicale inglese Mojo come una “scultrice della nuova era d’oro del folk”, reduce dal successo del suo ultimo album “St.Peter”.