Spattacolo promosso dal Consorzio Teatro Irpino, costituito dal “Teatro d’Europa” e dal “99 Posti” di Mercogliano, l’incontro culturale è una produzione pensata e realizzata sul territorio

Gran finale di fine anno al “Teatro d’Europa” di Cesinali. Sabato 28, alle 19.30, sipario su “Bagliori di Teatro Cinema”, lo spettacolo che coniuga il varietà con la proiezione dei film. Organizzata in collaborazione con l’associazione “Zia Lidia Social Club”, presieduta da Michele Mancusi, la serata prevede la brillante performance di Sasà Trapanese, Angela Caterina e Luigi Frasca che, tra musiche, danze, sketch e macchiette, faranno rivivere i fasti di un genere molto diffuso nel secolo scorso. Al termine, la proiezione del film “Gli amanti perduti” di Carnet. “E’ uno spettacolo coinvolgente- commenta Luigi Frasca- dove rivivono nel loro fascino i divi del passato, come Walter Chiari, ma anche le chanteuse che hanno ispirato tanta passione tra il popolo e gli intellettuali”-. Domenica 29, alle 18.30, la rappresentazione scritta e diretta da Paolo Capozzo, che ne è anche l’interprete, “Tra Cielo e Terra. La Natività raccontata dagli ultimi”, il recital di versi, parole e musica, con il supporto di quadri visivi. Sul palcoscenico, Angela Caterina (”Teatro d’Europa”), “Giuseppe Relmi, (“ La Mela di Odessa”) e Massimo Testa (“La Mela di Odessa”).

“Lo spettacolo- commenta Paolo Capozzo- è un viaggio al tempo della venuta del Messia, di cui si narra la nascita. La particolarità è nella descrizione dell’evento attraverso la sensibilità dei più umili, dei più poveri, ai quali Gesù si rivolge nel corso della sua esistenza per donare conforto e speranza. La suggestione dei versi e della recitazione nel nostro dialetto aggiunge un tocco intimistico ad una rappresentazione che diventa, in tal modo, legata alla nostra identità irpina, grazie ad una riscrittura linguistica trasformata in una sorta di gramelot locale”-. Promosso dal Consorzio Teatro Irpino, costituito dal “Teatro d’Europa” e dal “99 Posti” di Mercogliano, l’incontro culturale è una produzione pensata e realizzata sul territorio. “ Il nostro impegno- spiega il direttore artistico del Consorzio Luigi Frasca- è mettere in scena proposte artistiche innovative e di qualità, per coinvolgere il pubblico nella bellezza dell’arte della recitazione, in cui ciascuno può riconoscere una parte di sé”-.