Appuntamento oggi 27 dicembre alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune

Oggi 27 dicembre alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Aiello del Sabato si presenta il libro di Elvira De Maio “Il bicchiere della staffa”, edito dalla Casa editrice, Il Saggio, Collana Geco dedicata al sociale che racconta. Il bicchiere della staffa è una testimonianza viva e vissuta sulla propria pelle che ripercorre la storia di una dipendente da alcol e di come in breve, ti rende la vita impossibile. La dipendenza è un percorso, non in solitaria, che coinvolge amici e parenti, ti toglie tutto e può portare alla morte. L’invito dell’autrice, che, poi, diventa un motto “Non perderti in un bicchiere” e a non cercare risposte nell’alcol. Interverrà il Sindaco del Comune di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli, l’assessore alle Pari Opportunità, Rita Iannaccone, Valentina Musto, Presidente Associazione Ascolto Donna, Acerra Giuseppe, psichiatra, Veronica Giaquinto, psicologa, Antonietta Gnerre, scrittrice, la resp.le de “Il Saggio” e sociologa Maria Ronca e l’autrice, Elvira de Maio. Con la partecipazione di Adelina Caliano e Anna Candelmo, Presidente dell’Associazione “Lotta per la vita”, le dott.sse Gerardina Limone e Maria Grazia Esposito, Psicologa. A moderare l’incontro Filomeno Caruso