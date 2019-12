Con mercatini, trenino express, degustazioni, spettacoli, animazione con gli Elfi e vin brulè

Summonte – La magica atmosfera natalizia illumina Summonte. Da oggi riprendono i festeggiamenti del Natale nel borgo incantato a Summonte.

Mercatini di Natale, gastronomia locale, attrazioni e divertimento per grandi e piccini. Già da questa mattina la Torre Angioina ospiterà “La fortezza del Natale”.

Nel pomeriggio a partire dalle 16.30 tutti in piazza De Vito per trascorrere un piacevole pomeriggio tra mercatini, conoscere il borgo a bordo del trenino express, degustare specialità locali e un ottimo vin brulè. Dalle ore 20.00 spettacoli ed animazione per grandi e piccini con Special Music Art Corner Christmas.

Lunedì 23 dicembre. Torre Angioina ore 11.00 percorso teatrale di Natale itinerante “La fortezza del Natale” (due spettacoli); Piazza De Vito dalle ore 16.30 Mercatini di Natale, degustazioni e vin brulè; dalle ore 20.00 “Special Music Art Corner Christmas” Animazione, musica, balli e giochi natalizi per tutti.

Martedì 24 dicembre. Domani 24 dicembre si parte alle ore 9.30 con la magnifica “Fortezza del Natale”; Torre Angioina dalle ore 9.30 percorso teatrale di Natale itinerante “La fortezza del Natale”.

I festeggiamenti a Summonte non finiscono con il Natale ma proseguono giovedì 26, venerdì 27 e lunedì 30 dicembre. Uno dei borghi più belli d’Italia aprirà le sue porte ai turisti in una magica atmosfera natalizia, con le sue luci i suoi colori e sapori, i presepi artigianali, gli addobbi fatti a mano… e tante attrazioni per grandi e piccini.

Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito del Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri Mediterranei, con l’anteprima “Natale nel borgo incantato”.

Giovedì 26 dicembre. Piazza De Vito dalle ore 16.30 Mercatini, degustazioni e vin brulè; ore 20.00 Interventi artistici a cura della “Baracca dei Buffoni” Fleur Il Sogno Verticalismo Hop Hop Hopla; Artisti di strada, commedianti, musici e saltimbanchi, in un teatro che ha come tetto il cielo.

Venerdì 27 dicembre. Piazza De Vito dalle ore 16.30 Mercatini, degustazioni e vin brulè; ore 20.00 “Tombola vivente” Spettacolo del gioco della tombola storica napoletana con musiche suggestive e la magia di Pulcinella.

Lunedì 30 dicembre. Centro Sociale Giovanni Paolo II di Starze di Summonte (Av) ore 18.00 La cena di Natale; lettura teatralizzata e Laboratorio teatrale a cura di Puck Teatrè.

L’iniziativa “Natale in un borgo incantato” si inserisce nell’ambito del programma del Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri Mediterranei ed è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020 Regione Campania. Summonte è facilmente raggiungibile in quanto si trova a soli 8 km dalla città di Avellino e a 5 km dal casello autostradale Avellino Ovest.