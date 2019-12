Nasce il gruppo polieco- confindustria cisambiente

Roma – Formulare proposte e progetti per promuovere l’Economia Circolare, intraprendendo un percorso comune a sostegno delle imprese e di una gestione ambientalmente corretta ed efficace dei rifiuti.

E’ su questi obiettivi che il consorzio nazionale dei rifiuti in polietilene Polieco e l’Associazione Confindustria Cisambiente, hanno recentemente siglato un accordo di collaborazione per costituire un gruppo di lavoro. Il team congiunto che nascerà dall’unione delle due realtà intende coniugare le singole esperienze per proposte condivise sul tema del Criteri Ambientali Minimi da applicare ai bandi di gara dei settori di operatività, ovvero dei requisiti ambientali previsti per le varie fasi del processo di acquisto della Pubblica Amministrazione.

La collaborazione è mirata anche a proporre contributi sostanziali al regolamento “End of waste” dei rifiuti dei beni a base di polietilene. Particolare attenzione sarà riservata alle difficoltà causate dagli imballaggi e dai beni in bioplastica e in falsa bioplastica che danneggiano il sistema del riciclo dei rifiuti in polietilene. A questo proposito, fra gli obiettivi della collaborazione c’è anche quella di costituire un osservatorio sulle criticità rilevate negli impianti di riciclo meccanico e negli impianti di digestione aerobica e anaerobica. Fra le priorità del gruppo di lavoro ci sarà l’adozione di strumenti in grado di favorire l’innovazione tecnologica nella produzione e nell’utilizzo dei beni in polietilene.

“Il Polieco intende essere al fianco di tutte quelle imprese pronte a cogliere la sfida di una vera economia circolare, promuovendo così uno sviluppo sostenibile a vantaggio dell’ambiente e della salute”, afferma la direttrice del Polieco Claudia Salvestrini, “da questo punto fermo è stato siglato l’accordo con Confindustria Cisambiente che consentirà di mettere in rete sinergie e competenze interpretando al meglio le esigenze del mondo del riciclo e offrendo così soluzioni e proposte sempre più efficaci”.

“La nostra Associazione nasce per tutelare e valorizzare quelle imprese che da sempre hanno mostrato una particolare attenzione alla gestione ambientalmente corretta ed innovativa dei rifiuti e la collaborazione con Polieco – commenta il Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, Lucia Leonessi – ha l’obiettivo di rendere concreto il sostegno alle aziende associate del mondo confindustriale che intendono attuare i principi dell’Economia Circolare”.