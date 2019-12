l'incentivo che sostiene la crescita economica nel Mezzogiorno d'Italia

Con la legge di Bilancio 2020 è stato riconfermato l’incentivo a sportello ” Resto al sud” che sostiene la crescita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno. Con il decreto 134/2019 , entrato in vigore l’8 dicembre 2019, sono stati estesi i finanziamenti a favore di imprenditori e liberi professionisti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 45 anni e che abbiano la propria residenza in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e può essere suddiviso in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo complessivo finanziato e in un restante 65% sotto forma di finanziamento bancario a tasso zero da restituire in 8 anni e beneficia di un contributo in conto che copre gli interessi del finanziamento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito invitalia cliccando qui.