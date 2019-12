Mercogliano – Prima assoluta di “Tra Terra e Cielo , la Natività raccontata dagli ultimi”

sipario domenica 22, al Teatro “99 Posti”

Mercogliano - Importante produzione del Consorzio Teatro Irpino, l’ente culturale composto dal “Teatro d’Europa” di Cesinali e dal “99 Posti” di Mercogliano, con la prima assoluta de “Tra Terra e Cielo, la Natività raccontata dagli ultimi”, scritto e diretto da Paolo Capozzo, che ne è anche l’interprete con Angela Caterina (“Teatro d’Europa”), Giuseppe Relmi (“La Mela di Odessa” e Massimo Testa “La Mela di Odessa”).

Sipario domenica 22, al Teatro “99 Posti” di Mercogliano, per una prima assoluta di grande impatto emotivo. Lo spettacolo, infatti, è un recital in versi, prosa e musica, che racconta il viaggio di Maria e Giuseppe, la magia della Natività, secondo il racconto dei Vangeli. Diversi linguaggi artistici si intersecano in una narrazione che rende protagonisti gli ultimi, le persone semplici, i puri di cuore, a cui, in particolare, si rivolge la Parola di Gesù, quando afferma che a loro è destinato il Regno dei Cieli.

La drammaturgia si avvale di un’accurata ricerca filologica e semantica, per la ricostruzione di un linguaggio tipicamente irpino. I personaggi, sulla scena, si esprimono nella vulgata popolare della nostra provincia, il meta-dialetto, una sorta di gramelot irpino, che ricorre sia alla terminologia arcaica che a quella gergale di uso corrente. Un modo, quindi, anche per riscoprire la nostra identità. “Lo spettacolo- commenta Paolo Capozzo- assume tutte le caratteristiche del misticismo collegato alla venuta del Messia e del romanticismo connesso alla percezione dell’evento, che ha cambiato il corso della storia dell’umanità.

In un periodo segnato dalla recessione economica, è importante riscoprire, attraverso l’efficacia espressiva del linguaggio artistico, i valori dell’essere e dell’interiorità, troppo spesso messi in un angolo dalla corsa sfrenata al benessere. La Natività indica nella condivisione dei valori la strada maestra per la pace dello spirito. Rendendo omaggio anche alla nostra Irpinia, proponiamo al pubblico ad una serata all’insegna delle emozioni e della riscoperta dello stare insieme con semplicità”. La performance sarà resa ancora più suggestiva dalle musiche dal vivo di Giuseppe Relmi e Massimo Testa .