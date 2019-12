domattina 19 dicembre ore 11.30 presso la sede sindacale in Via Tagliamento

Avellino - La Uil e la Uilm insieme hanno indetto per domattina, giovedì 19 dicembre ore 11.30 presso la sede sindacale in via Tagliamento ad Avellino, una conferenza stampa per illustrare i risultati di una denuncia presentata dal sindacato rispetto alle modalità di assunzioni di parte del personale alla Ema di Morra De Sanctis e alle procedure adottate per eventuali finanziamenti pubblici agevolati ottenuti dalla rete Po.Ema.

Alla conferenza stampa insieme al segretario generale Simeone, il segretario provinciale Uilm Altieri e il segretario Uilm Campania Antonio Accurso.