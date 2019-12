Durante le Manifestazione Natalizie 2019 “Bella!Ariano Natale 2019”

Ariano Irpino – L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 285 del 10.12.2019 in occasione degli eventi “Bella!Ariano – Natale 2019” ha dato disposizioni per l’istituzione di:

- Z. T. L. con sosta vietata in Piazza Plebiscito, Via D’Afflitto e Via Tribunali, dal 14 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nelle giornate in cui si svolgeranno gli eventi come da programma delle manifestazioni Natalizie, a seconda delle esigenze connesse alla viabilità nel Centro Storico;

- ripristino capolinea dei mezzi A. I. R. al bivio di Via Fontananuova nei giorni di mercato settimanale dal mercoledì 18 dicembre 2019 a mercoledì 8 gennaio 2020, con la riapertura al traffico di Via G. Matteotti in entrambi i sensi di marcia;

- sosta gratuita nel parcheggio Silos Calvario dal 16 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020.