Sabato 1 agosto il recital del "Paganini" della fisarmonica

Sabato 1 agosto l’Associazione Igor Stravinsky in collaborazione con il Comune di Manocalzati (AV) proporrà il recital di Gianluca Campi considerato il “Paganini” della fisarmonica.

Il concerto si terrà alle 19.45 nel cortile del Castello di San Barbato a Manocalzati, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere: proporrà musiche “DA VIVALDI A PIAZZOLLA”, da “L’Inverno” di Vivaldi alle intramontabili pagine di Strauss, dai Capricci di Paganini alle pagine di Morricone e Rota, per finire con le musiche di Astor Piazzolla.

Gianluca Campi – fisarmonicista genovese, a soli 13 anni si classificò al 1° posto al concorso internazionale di Vercelli, ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”. Successivamente ha studiato con importanti maestri quali Gianluca Pica e Jacques Mornet.

Nel 2000 ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica, svoltosi ad Alcobaça in Portogallo. Si è esibito in numerose sedi concertistiche (Sala Grande del Conservatorio G. Verdi e Sala Puccini per la società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Modena di Genova, Teatro Casa Paganini di Genova, Teatro Sociale di Stradella, Auditorium Montecchio di Alzano Lombardo, Teatro Verdi di San Severo,etc..) e in vari Festivals Internazionali. Ha suonato come fisarmonica solista in molte prestigiose orchestre, come quella del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro e Compositore Nicola Piovani. Attualmente collabora con la Poseidon Orchestra diretta dal Maestro Roberto Bacchini.

Ha collaborato anche con il grande cantautore di fama internazionale Bruno Lauzi. Ha inciso vari CD: per le seguenti case discografiche: Dryno Records, Il Melograno, Philarmonia, ed in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un CD interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per fisarmonica i Capricci e i Concerti del grande compositore genovese. Quest’incisione ha ricevuto varie segnalazioni da riviste specializzate ed in particolare dalla celebre rivista “Musica” è stata definita “eccezionale”. Tiene master Class in varie città Italiane e Tedesche ed è spesso membro di giuria per i più importanti concorsi nazionali e internazionali per fisarmonica. Inoltre è autore di varie composizioni per fisarmonica pubblicate anche dalle Edizioni Berben e Sonytus.

Il concerto rientra nella rassegna 2026 di Innamorati della Musica sotto la Direzione della pianista avellinese Nadia Testa.