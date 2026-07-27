Gianluca Campi in concerto a Manocalzati (AV)

Sabato 1 agosto il recital del "Paganini" della fisarmonica

Aggiunto da Redazione il 27 luglio 2026.
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Locandina Comune di ManocalzatiSabato 1 agosto l’Associazione Igor Stravinsky in collaborazione con il Comune di Manocalzati (AV) proporrà il recital di Gianluca Campi considerato il “Paganini” della fisarmonica.

Il concerto si terrà alle 19.45 nel cortile del Castello di San Barbato a Manocalzati, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere: proporrà musiche “DA VIVALDI A PIAZZOLLA”, da “L’Inverno” di Vivaldi alle intramontabili pagine di Strauss, dai Capricci di Paganini alle pagine di Morricone e Rota, per finire con le musiche di Astor Piazzolla.       

Gianluca Campi – fisarmonicista genovese, a soli 13 anni si classificò al 1° posto al concorso internazionale di Vercelli, ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”.  Successivamente ha studiato con importanti maestri quali Gianluca Pica e Jacques Mornet.  

Nel 2000 ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica, svoltosi ad Alcobaça in Portogallo. Si è esibito in numerose sedi  concertistiche  (Sala  Grande  del  Conservatorio  G. Verdi  e  Sala  Puccini  per  la  società  dei  Concerti  di Milano, Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Modena di  Genova, Teatro  Casa  Paganini  di  Genova, Teatro  Sociale  di Stradella, Auditorium Montecchio  di Alzano  Lombardo, Teatro Verdi di San Severo,etc..) e in  vari Festivals Internazionali. Ha suonato come fisarmonica solista in molte prestigiose orchestre, come quella del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro e Compositore Nicola Piovani. Attualmente collabora con la Poseidon Orchestra diretta dal Maestro Roberto Bacchini.  

Ha collaborato anche con il grande cantautore di fama internazionale Bruno Lauzi. Ha  inciso  vari  CD:  per  le  seguenti  case  discografiche: Dryno  Records,  Il  Melograno,  Philarmonia,  ed  in particolare  nel  2006  ha  pubblicato  per  Phoenix  Classics  un  CD  interamente  dedicato  a  Niccolò  Paganini elaborando  per  fisarmonica  i  Capricci  e  i  Concerti  del  grande  compositore  genovese.  Quest’incisione  ha ricevuto  varie  segnalazioni  da  riviste  specializzate  ed  in  particolare  dalla  celebre  rivista  “Musica” è  stata definita “eccezionale”. Tiene master Class in varie città Italiane e Tedesche ed è spesso membro di  giuria  per  i  più  importanti  concorsi  nazionali e  internazionali  per  fisarmonica.  Inoltre  è  autore  di  varie composizioni per fisarmonica pubblicate anche dalle Edizioni Berben e Sonytus.  

Il concerto rientra nella rassegna 2026 di Innamorati della Musica sotto la Direzione della pianista avellinese Nadia Testa.

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Source: www.irpinia24.it