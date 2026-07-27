Inaugurazione della Stazione di Posta/centro servizi a Torella dei Lombardi (AV)

Giovedì 30 luglio sarà una giornata dedicata ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della cultura con due importanti appuntamenti in Alta Irpinia.

Alle ore 17.00, nel Comune di Torella dei Lombardi, sarà inaugurata la Stazione di Posta/centro servizi, realizzata con fondi del PNRR MISURA 1.3.2 dal Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, in collaborazione con la cooperativa Il Germoglio, l’ORATORIO Don Siro Colombo, l’Associazione Galea e la Confraternita della Misericordia di Torella dei Lombardi, un presidio sociale pensato per offrire accoglienza, orientamento e supporto alle persone in condizioni di fragilità. All’inaugurazione sarà presente l’On. Luca Trapanese, da sempre impegnato sui temi dell’inclusione sociale e dei diritti delle persone più vulnerabili.

A seguire, alle ore 18.30, presso la suggestiva Abbazia del Goleto, nell’ambito del Festival UMANI – Festival dell’Inclusione e delle Differenze, si terrà la presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta”, con un incontro aperto al pubblico insieme all’autore, Luca Trapanese. L’appuntamento offrirà un’occasione di confronto sui temi dell’accoglienza, della genitorialità, della disabilità e del valore delle differenze, al centro del percorso umano e professionale dell’autore. Il Festival UMANI propone infatti una serie di eventi dedicati all’inclusione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle diversità nel territorio dell’Alta Irpinia.

L’inaugurazione della Stazione di Posta rappresenta un momento di grande valore per il nostro territorio», dichiara il Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Prof. Antonio Vella, «Investire nei servizi di prossimità significa costruire comunità più giuste, capaci di prendersi cura delle persone più fragili. La presenza dell’On. Luca Trapanese impreziosisce questa giornata e ci offre l’opportunità di riflettere, attraverso la sua esperienza umana e istituzionale, sul significato autentico dell’accoglienza e dell’inclusione. La successiva presentazione del suo libro, nell’ambito del Festival UMANI, rafforza il messaggio che vogliamo lanciare: nessuno deve sentirsi solo e ogni persona rappresenta un valore per la comunità.»

Il Consorzio dei Servizi Sociali invita, cittadini, associazioni, amministratori e operatori del territorio a partecipare a entrambi gli appuntamenti, che rappresentano un’importante occasione di crescita civile e culturale per l’intera comunità, nonché un’importante occasione per rafforzare il dialogo sui temi della coesione sociale e promuovere una comunità sempre più inclusiva.