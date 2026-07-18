La rassegna “Avellino in versi” propone un nuovo appuntamento tra letture e arte

In un’estate dal clima rovente, la freschezza della grande poesia e la forza dell’arte si preparano a rinfrescare il cuore culturale di Avellino. Oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 17:00, la suggestiva cornice della Biblioteca Provinciale “Scipione Capone” ospiterà un atteso Reading Poetico, promosso dall’APS “Il Bucaneve” nell’ambito della storica rassegna letteraria “Avellino in versi”. L’evento gode del prestigioso patrocinio della Provincia di Avellino.

Il fulcro del pomeriggio sarà un viaggio emozionale tra letture di poesie e veri e propri “atti di fede per l’arte”, a testimonianza di un connubio sempre vivo e capace di dare voce alle emozioni più profonde.

Nata dall’energia di un affiatato gruppo di amici uniti dall’amore per la scrittura e dal desiderio di condivisione, la rassegna “Avellino in versi” si ripete e si consolida negli anni. L’iniziativa si alimenta dell’entusiasmo e della forte volontà di attrarre un concorso di versi e arte che, anno dopo anno, fa da catalizzatore per nuovi talenti, promuovendo la cultura e stimolando la riscoperta di luoghi urbani da abitare e rivalutare.

Dietro la macchina organizzativa di questo appuntamento c’è la passione instancabile di figure di riferimento del panorama culturale locale: Carmen De Vito, Michele La Montagna, Paola De Lorenzo e Maria Ronca, presidente dell’APS “Il Bucaneve”. Ogni anno, questa squadra si mette all’opera con dedizione per regalare alla comunità un momento di autentico spessore umano e intellettuale.

“La cultura non deve isolarsi, ma farsi rete e abitare i nostri luoghi” – dichiara la presidente Maria Ronca. “Con questo reading vogliamo dimostrare come la parola poetica possa unire le persone, valorizzare il territorio e dare spazio a quei ‘tesori dell’anima’ che la nostra comunità custodisce e che meritano di splendere”.