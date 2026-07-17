Al consigliere affidati edilizia scolastica, sviluppo del territorio, aree industriali e piattaforma logistica

Con decreto numero 19 del 16 luglio, il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha assegnato al Consigliere provinciale Mauro Piccolo la delega all’Edilizia Scolastica Ambito Nord, alle Politiche e sviluppo del territorio, alle Aree industriali e alla Piattaforma logistica AV/AC. Mauro Piccolo, consigliere comunale di Grottaminarda ed espressione del gruppo Hirpinia Libera, è già presidente della I^ Commissione consiliare permanente, competente per le questioni dell’Area Tecnica.

“Ringrazio il presidente Picone per la fiducia riposta nei miei confronti” – ha dichiarato . “Quelle a me attribuite sono deleghe che toccano temi decisivi per il futuro del territorio: dall’edilizia scolastica dell’Ambito Nord, dove serve un lavoro puntuale su scuole sicure e adeguate, fino alle politiche di sviluppo che riguardano le aree industriali e la piattaforma logistica, un’infrastruttura su cui l’Irpinia gioca una partita importante per i prossimi anni.”

“Lavorerò in stretta collaborazione con gli uffici, con i colleghi consiglieri e con il Presidente, con lo spirito di squadra che questa Amministrazione ha scelto fin dal primo giorno – ha aggiunto Piccolo -. Metterò a disposizione l’esperienza alla guida della Commissione Area Tecnica, convinto che solo attraverso il confronto costante con i territori si possano dare risposte concrete alle comunità che rappresentiamo.”