Lombardi lancia la stagione

Appuntamento con stampa e tifosi in via Moccia

Aggiunto da Redazione il 9 luglio 2026.
Tags della Galleria Avellino, PRIMO PIANO

IMG_2449L’Halley Campania Avellino Basket ha il piacere di invitare tutti gli organi di informazione alla conferenza stampa in programma domani, venerdì 10 luglio alle ore 17.00, presso lo spazio ”Avellino Basket” sito in via Moccia 104. Nel corso dell’incontro il presidente Giuseppe Lombardi presenterà ufficialmente la nuova Campagna Abbonamenti 2026/2027.

Durante l’evento verranno illustrate nel dettaglio le promozioni e le modalità di acquisto dei tagliandi per la prossima stagione agonistica.

Il club invita stampa e tifosi a partecipare, per scoprire non soltanto tutte le novità legate alla Campagna Abbonamenti, ma sarà anche l’occasione per ritrovarsi e far partire, insieme, la nuova stagione agonistica.

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Source: www.irpinia24.it