Un'alleanza per educare al valore dell'acqua, del lavoro e della responsabilità sociale

Un nuovo e significativo passo nella collaborazione tra istituzioni del territorio è stato compiuto con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Avellino e Alto Calore Servizi S.p.A.. L’accordo, firmato dal Console provinciale Dott. Nicola Spano e dall’Amministratore unico Prof.ssa Avv. Alfonsina De Felice, sancisce una cooperazione strutturata finalizzata alla diffusione della cultura ambientale, del rispetto delle risorse idriche e della valorizzazione delle competenze professionali.

Presenti alla firma il Past President della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro ing. Vincenzo Esposito, promotore dell’accordo, ed il Console Emerito Mdl Teodoro Uva, per oltre tre mandati impegnato nell’attività di Testimonianza Formativa nelle Scuole.

Un’intesa che unisce esperienza, formazione e responsabilità sociale

La Federazione dei Maestri del Lavoro, Ente Morale dal 1956, porta in dote una lunga tradizione di impegno civile, orientamento dei giovani e promozione della dignità del lavoro.

L’esperienza maturata nel “Progetto Scuola‑Lavoro” e nei rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito rappresenta un patrimonio consolidato al servizio delle nuove generazioni.

Alto Calore Servizi, gestore del Servizio Idrico Integrato, custodisce invece un patrimonio infrastrutturale strategico per l’Irpinia: sorgenti, serbatoi, impianti di sollevamento e depurazione che costituiscono non solo un servizio essenziale, ma anche un laboratorio naturale per educare al valore dell’acqua e alla tutela dell’ambiente. L’accordo nasce proprio dall’incontro tra queste due missioni: formare cittadini consapevoli e promuovere un uso responsabile delle risorse naturali.

Gli obiettivi del protocollo

Il documento individua una serie di ambiti di collaborazione che saranno sviluppati attraverso accordi attuativi specifici. Tra i principali:

Diffusione della cultura ambientale e dell’uso consapevole dell’acqua tra gli studenti.

Progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado.

Approfondimenti sul ciclo dell’acqua, sulle infrastrutture idriche e sugli aspetti socio‑economici legati alla gestione del servizio.

Organizzazione congiunta di corsi, seminari e convegni sul territorio provinciale.

Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli.

Produzione e diffusione di materiale informativo e formativo.

Si tratta di un programma ampio, che unisce formazione tecnica, educazione civica e valorizzazione del capitale umano.

Il ruolo delle due istituzioni

Il Consolato Provinciale, metterà a disposizione Maestri del Lavoro con competenze specifiche, chiamati a partecipare a incontri, attività formative e visite guidate. ACS, dal canto suo, aprirà le porte dei propri impianti e metterà a disposizione tecnici ed esperti per corsi di qualificazione, seminari tematici e percorsi didattici.

La governance dell’accordo sarà affidata ad un Comitato Paritetico, composto dal Mdl Francesco Bardesiato e dalla dott.ssa Rita Giordano, incaricato di programmare le attività, verificarne la fattibilità e redigere una relazione finale al termine della vigenza triennale del protocollo.

Un investimento sul futuro del territorio

La firma del protocollo rappresenta un segnale forte: la formazione dei giovani, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del lavoro sono pilastri inscindibili per lo sviluppo dell’Irpinia.

L’unione tra l’esperienza dei Maestri del Lavoro e la competenza tecnica di Alto Calore Servizi crea un modello virtuoso di collaborazione capace di generare conoscenza, responsabilità e partecipazione.

Un accordo che guarda lontano, con l’ambizione di trasformare l’acqua – bene prezioso e identitario del territorio – in un’occasione di crescita culturale e civile per l’intera comunità.

Al termine dell’incontro è stata consegnata una targa alla Prof.ssa Avv. Alfonsina De Felice, quale riconoscimento onorario di “Amica dei Maestri del Lavoro” deliberato dal Consiglio Provinciale per la sua vicinanza e condivisione dei valori che ispirano l’azione della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro.