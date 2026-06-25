Via Fariello, sì a uno spazio solo per i bus: ora si crei uno spazio vivibile per le persone

Legambiente Avellino accoglie con favore l’annuncio della nuova amministrazione di chiudere al traffico privato via Fariello, la strada davanti all’autostazione AIR Campania. Per noi si tratta di una scelta che riteniamo necessaria e che abbiamo provato anche a condividere negli ultimi anni. È fondamentale però che questo non si limiti a essere un intervento di ordine pubblico, ma diventi l’occasione per restituire alla città uno spazio vivo, verde e a misura di persona.

Non basta la sicurezza, serve un luogo vissuto e vivibile!

“La chiusura di via Fariello al traffico privato è una scelta condivisibile, ma deve essere accompagnata da una vera riqualificazione urbana”, dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino – Alveare. “Più verde, ombra, sicurezza e qualità dello spazio pubblico possono trasformare quest’area in un rifugio climatico, restituendo finalmente questo luogo alla città e alle persone che la vivono ogni giorno”.

“Siamo convinti che la sola vigilanza dell’area, affidata a telecamere e controlli straordinari, non sia sufficiente a rendere sicuro e accogliente questo nodo strategico della città”, dichiara Antonio Dello Iaco, vicepresidente di Legambiente Avellino. “Per questo motivo abbiamo inviato ufficialmente al Comune di Avellino e ad Air Campania la nostra idea per riqualificare via Fariello”.

“Bisogna partire dal creare delle zone verdi come la creazione di un viale alberato, che tuteli soprattutto i più fragili dalle forti ondate di calore implementate a causa dei cambiamenti climatici che, nei prossimi anni, subiremo sempre di più”.

“Servono poi interventi strutturali: cordoli e dissuasori fisici che separino davvero i flussi, strade progettate in sicurezza, marciapiedi larghi e pensiline accessibili e con un’illuminazione adeguata. Insomma, lo spiazzo deve essere pensato per essere frequentato a qualsiasi ora e non semplicemente sorvegliato”, spiega Dello Iaco.

Il circolo di Legambiente Avellino accende i riflettori anche sul maxi parcheggio da oltre duecento posti presente nei sotterranei dell’Autostazione. “Chiediamo al Comune e ad AIR Campania di promuovere con decisione il grande parcheggio a disposizione di tutta la cittadinanza, anche attraverso tariffe ridotte e una campagna di comunicazione efficace, così da garantire un servizio comodo per cittadini e pendolari e, al tempo stesso, liberare la superficie per i pedoni”.

La proposta degli ambientalisti avellinesi è molto dettagliata. Il circolo di Legambiente propone infatti al comune anche l’adozione di specifica pavimentazione drenante e fotocatalitica “antismog” (capace di assorbire polveri sottili, in un’area particolarmente trafficata) e di installare pensiline moderne e integrate con il verde pubblico per promuovere anche un piano di tutela della biodiversità cittadina.

Ecco una sintesi delle proposte di Legambiente Avellino per via Fariello

● Procedere con la chiusura di via Fariello al traffico privato, accompagnandola da interventi strutturali e non solo da dispositivi di controllo;

● Realizzare cordoli, dissuasori e una viabilità sicura per separare stabilmente le aree pedonali da quelle veicolari;

● Aumentare il verde, le alberature e le coperture ombreggianti, per rendere l’area vivibile anche in estate;

● Garantire un’illuminazione adeguata e una progettazione che favorisca la presenza e la sosta delle persone;

● Promuovere il parcheggio sotterraneo con tariffe ridotte e una comunicazione capillare.

Legambiente Avellino resta disponibile a un confronto con l’Amministrazione comunale e con AIR Campania per contribuire, insieme alle realtà del territorio, alla progettazione di un’area finalmente restituita alla città.