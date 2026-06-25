La Biblioteca ospiterà un momento di riflessione su tutela dei minori e gestione dei conflitti familiari

Sabato 27 giugno, la Biblioteca Provinciale di Avellino ospiterà un importante momento di riflessione e confronto su uno dei temi più delicati e urgenti del nostro welfare di prossimità: la tutela dei minori e la gestione dei conflitti familiari. Sabato 27 giugno, la Biblioteca Provinciale di Avellino ospiterà un importante momento di riflessione e confronto su uno dei temi più delicati e urgenti del nostro welfare di prossimità: la tutela dei minori e la gestione dei conflitti familiari.

L’evento aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Fausto Picone, per poi entrare nel vivo della discussione, un percorso interdisciplinare che vedrà il contributo di professioniste sul campo: Avv. Elena Tordela, dott.ssa Anna Ansalone, Assistente Sociale , Dott.ssa Maria Ronca, Sociologa e Scrittrice, autrice de il saggio “La carezza si fece bambino, dott.ssa Chiara Festa, Psicologa.

La questione della tutela minorile non può e non deve essere liquidata con decisioni affrettate o puramente burocratiche. Ogni separazione, ogni crisi familiare, racchiude una complessità che non può tradursi in una condizione di perenne rischio per i più deboli. Esistono casi e contesti profondamente differenti, per questo è fondamentale valutare il rischio reale e concreto prima di intraprendere qualsiasi azione drastica.

II conflitti intra-familiari vanno affrontati e sanati dall’interno, potenziando servizi strutturati e ad hoc. Non possiamo assistere inermi alla delegittimazione del diritto genitoriale o alla svalutazione del ruolo di una madre e di un padre che amano i propri figli. Le istituzioni e la legge devono proteggere la famiglia, non disgregarsi preventivamente.

Il principio cardine: Il male minore è supportare, non annullare.

Ricostruire l’equilibrio di un nucleo in difficoltà richiede investimenti economici, risorse umane qualificate e, soprattutto, tempo. L’approccio sbrigativo è altamente pericoloso e rischia di generare traumi insanabili. Se il sistema si inceppa bisogna correre ai ripari. Indirizzare gli sforzi verso un nuovo modello di cura.