I Carabinieri e la Polizia di Stato arrestano un 58enne del posto

Nella serata del 20 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente a personale del locale Commissariato di P.S., hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “incendio”, un 58enne del posto.

Nello specifico, i militari impegnati in servizio perlustrativo, dopo aver notato un veicolo allontanarsi dal luogo in cui era presente una densa nube di fumo che proveniva da un campo di grano sito ad Ariano Irpino in Contrada Anselice, unitamente a un Ispettore della Polizia di Stato in quel momento libero dal servizio, hanno proceduto al controllo di un uomo a bordo della propria autovettura a breve distanza dal luogo del rogo.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, il soggetto è stato trovato in possesso di diversi accendini e di materiale cartaceo potenzialmente idoneo all’innesco.

Le fiamme sono state tempestivamente domate grazie al pronto intervento dei residenti della zona e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Grottaminarda (AV), i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando danni a persone e/o cose.

Alla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, è quindi scattato l’arresto del 58enne, tradotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.

Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.