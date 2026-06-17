Il PD regionale soddisfatto dei provvedimenti su disabilità, salute mentale e famiglie

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania esprime soddisfazione per i provvedimenti adottati nelle ultime settimane dalla Giunta regionale sul fronte delle politiche sociali e dell’inclusione, che mettono in campo interventi per oltre 70 milioni di euro destinati a rafforzare il sistema di welfare regionale e a sostenere le persone più fragili e le loro famiglie.

Si tratta del risultato di un percorso di confronto e di lavoro condiviso sviluppato attraverso numerosi incontri tra il gruppo consiliare del Partito Democratico e l’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli, finalizzati a definire priorità, strategie di intervento e strumenti capaci di dare risposte concrete ai bisogni emergenti dei territori.

Con il programma “Inclusione”, la Regione Campania ha già programmato 52 milioni di euro per interventi destinati al riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo, al sostegno delle persone con autismo, al rafforzamento delle politiche per la salute mentale e alla costruzione di progetti di vita dedicati alle persone con disabilità. A queste risorse si aggiungono ulteriori 21 milioni di euro destinati al potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole e ai progetti del “Dopo di Noi”, strumenti fondamentali per accompagnare le persone con disabilità verso percorsi di vita indipendente e garantire serenità alle famiglie.

«In queste settimane – dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, Maurizio Petracca – abbiamo costruito, insieme all’assessore Andrea Morniroli, un metodo di lavoro fondato sul confronto costante, sull’ascolto dei territori e sulla volontà di trasformare i bisogni delle persone in politiche pubbliche efficaci e misurabili. C’è una piena sintonia politica e programmatica su un principio che consideriamo fondamentale: le politiche sociali non sono un settore marginale dell’azione di governo, ma rappresentano uno dei pilastri su cui costruire una Campania più giusta, più forte e più coesa».

«Le risorse già programmate – prosegue Petracca – testimoniano una precisa scelta politica. Stiamo investendo sul sostegno alle famiglie, sull’autismo, sulla salute mentale, sui progetti di vita indipendente per le persone con disabilità, sull’inclusione scolastica e sul “Dopo di Noi”. Sono interventi che accompagnano le persone nelle diverse fasi della vita e che rafforzano la capacità delle istituzioni di prendersi cura delle fragilità senza lasciare indietro nessuno».

«Naturalmente – aggiunge Petracca – siamo consapevoli che il lavoro non si esaurisce qui. Sarà necessario continuare a lavorare per rafforzare la capacità di spesa dei territori, favorire una maggiore omogeneità degli interventi e consolidare il raccordo tra sistema sanitario, Ambiti territoriali, Enti del Terzo Settore e istituzioni locali. Ma la direzione è quella giusta ed è stata condivisa sin dall’inizio del percorso».

«Con oltre 73 milioni di euro già programmati in poche settimane – conclude Petracca – stiamo dando un segnale importante ai cittadini campani: la Regione sceglie di investire sulle persone e sui diritti. È questa la visione che vogliamo portare avanti insieme all’assessore Morniroli, mettendo al centro la dignità della persona e costruendo una comunità più inclusiva, solidale e vicina ai bisogni reali delle famiglie».