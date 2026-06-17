A Vallesaccarda (AV) un incontro tra letteratura e cinema sui percorsi di accoglienza e rinascita

Letteratura e cinema per raccontare una comunità che si fa luogo di accoglienza e di cura. Venerdì 19 giugno, alle ore 18:00 presso il Ristorante Minicuccio, il cartellone del Memorial “Franco Pagliarulo” ospita un incontro d’eccezione organizzato dalla Pro Loco Vallesaccarda Aps in collaborazione con Agorà e l’associazione “La Casa sulla Roccia”.

L’obiettivo è promuovere una rete sinergica tra istituzioni, associazioni e territorio per sostenere le fragilità attraverso l’ascolto.

Al centro della serata ci sarà la presentazione del libro “A due passi dal cielo: Stazione di arrivo, le stelle” di Davide Ardolino, sociologo e storico operatore della struttura: un’opera intensa che raccoglie quattro toccanti percorsi di caduta e rinascita. Spazio poi al docufilm “Io, di nuovo” per la regia di Maurizio Picariello, artista e docente che da diciotto anni guida il laboratorio teatrale della comunità; uno short movie che restituisce in immagini la riconquista della dignità umana.

L’iniziativa si inserisce nel solco dei valori che hanno ispirato il Memorial dedicato a Franco Pagliarulo, figura molto amata dalla comunità locale. Docente appassionato e punto di riferimento per generazioni di studenti, Pagliarulo ha sempre interpretato la scuola come luogo di crescita umana oltre che culturale, promuovendo il dialogo, l’inclusione e la responsabilità condivisa. Il tema dell’accoglienza e della cura delle fragilità, al centro dell’incontro del 19 giugno, richiama infatti il concetto di “comunità educante”: una rete composta da famiglie, scuola, istituzioni, associazioni e cittadini chiamati a collaborare per accompagnare le persone nei percorsi di formazione, sostegno e riscatto sociale. Un’eredità ideale che continua a vivere attraverso iniziative capaci di mettere al centro la persona e il valore delle relazioni.

Il programma prevede i saluti del sindaco Franco Archidiacono e di Maria Rosaria Famoso, coordinatrice de “La Casa sulla Roccia”, che modererà la serata. Il dibattito sarà aperto da Sonia Cerullo (Pro Loco Vallesaccarda), a cui seguiranno gli interventi di Tony Lucido (Pro Loco Sant’Angelo dei Lombardi) e degli autori.

La serata si concluderà con un’apericena su prenotazione, ispirata alla filosofia che Franco Pagliarulo ha sempre sostenuto nel suo impegno culturale e sociale: la promozione delle eccellenze locali come strumento di identità e coesione comunitaria. Attraverso i sapori autentici della tradizione irpina e la valorizzazione dei prodotti del territorio, il momento conviviale rappresenterà un’occasione per riscoprire il legame tra cultura, memoria e comunità, nel segno di quella visione che vedeva nelle risorse locali un patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni.