Tre appuntamenti tra gioco, natura e creatività per stimolare fantasia e socialità

Tre domeniche dedicate al gioco, alla natura e alla manualità, pensate per stimolare la fantasia dei più piccoli, sostenendo anche le realtà sociali del territorio.

Parte il progetto dello Studio Longano Baby “Obiettivo Crescita”, con un ciclo di tre laboratori gratuiti per bambini, che unisce l’espressione artistica alla solidarietà, in sinergia con la Parrocchia del Sacro Cuore di Pontecitra di Marigliano (NA), guidata da Don Ciro Toscano, un ex imprenditore che ha scelto di dedicare la propria vita alla fede e al sociale. Una figura stimata e amata sul territorio per la sua costante attività di supporto e inclusione nell’intera comunità.

L’idea nasce per offrire ai bambini, in questo periodo di pausa scolastica, un’alternativa, più divertente e stimolante, all’uso degli smartphone e degli schermi digitali, invogliandoli a “sporcarsi le mani” per riscoprire la bellezza del contatto con la materia, i colori e la natura.

Si comincia con il Painting Day, domenica 21 giugno, dalle 10:00 alle 12:00. Lo Studio Longano Baby di Brusciano (NA) apre le sue porte per una mattinata all’insegna del colore e della massima libertà espressiva per i bambini di tutte le età.

Il 28 giugno, sempre dalle 10:00 alle 12:00, sarà la volta della Lavorazione della Ceramica, un appuntamento per imparare a modellare l’argilla e far viaggiare la fantasia, dove non conta la perfezione del risultato, ma il valore del creare con il cuore.

L’ultimo dei tre appuntamenti estivi, Giardinaggio Day, in programma per il 12 luglio, dalle 10:00 alle 12:00, mette al centro la natura. I bambini potranno infatti piantare e prendersi cura dei germogli. Un gesto semplice e naturale, come toccare la terra, per far crescere qualcosa di bello anche dentro di sé.

Nel corso dei tre eventi, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti e sarà realizzata una galleria fotografica online, per poter rivivere i ricordi più belli delle giornate.

L’ingresso ai laboratori è completamente gratuito.