Un viaggio in sette tappe in giro per l’Irpinia dedicato agli screening oncologici e dell’Epatite C

La prevenzione oncologica non va in vacanza. L’Asl Avellino per il mese di giugno promuove il tour itinerante Summer Camp(er) che toccherà sette diversi comuni irpini con le unità mobili per gli screening oncologici e dell’epatite C, in collaborazione con le amministrazioni locali.

I cittadini potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, a test diagnostici fondamentali per la prevenzione oncologica:

- Screening della mammella: riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni per la prevenzione del tumore al seno.

- Screening della cervice uterina: finalizzato alla prevenzione del tumore del collo dell’utero. Prevede l’esecuzione del Pap test per le giovani donne tra i 25 e i 29 anni e l’HPV DNA test per la fascia d’età dai 30 ai 64 anni.

- Screening del colon retto: rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, che in sede di evento potranno ritirare l’apposito kit per l’esame del sangue occulto nelle feci (SOF).

- Screening dell’Epatite C: rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), effettuato in tempo reale mediante somministrazione del test HCV.

Sarà inoltre presente un punto informativo per la donazione di organi e tessuti dove sarà possibile sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Al fine di garantire una corretta organizzazione e ridurre i tempi di attesa e favorire il regolare afflusso dei cittadini, è fortemente raccomandata la prenotazione telefonica ai numeri dedicati per ciascuna data, la settimana prima dell’evento:

6 Giugno, ore 9:00-14:00

Vallata – Area Municipio, Corso Kennedy

Prenotazioni: 389 6988395

10 Giugno, ore 17:00-20:00

Avellino – Sportdays, Campo CONI

Prenotazioni: 0825 292029

13 Giugno, ore 9:00-14:00

Fontanarosa – Centro socio-assistenziale, Via Primo Maggio

Prenotazioni: 338 3292408

20 Giugno, ore 9:00-14:00

Bisaccia, Centro Polifunzionale

Prenotazioni: 339 7172364

21 Giugno, ore 9:00-14:00

Castelvetere sul Calore – Piazza Monumento

Prenotazioni: 348 5406907

27 Giugno, ore 9:00 – 14:00

Montoro – Piazza Michele Pironti, fraz. Piano

Prenotazioni: 0825 502206

28 Giugno, ore 9:00-14:00

Taurano – Villa Comunale, Piazzale Giovanni Falcone

Prenotazioni: 327 1590877

L’Asl Avellino invita tutta la cittadinanza rientrante nelle fasce indicate ad aderire attivamente a questa importante campagna: la prevenzione resta la scelta più efficace per tutelare la propria vita.