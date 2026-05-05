Accordo tra Garante della Disabilità Campania e FIABA ETS per l’inclusione

Il Garante della Disabilità della Regione Campania l’Avv. Paolo Colombo e FIABA ETS il Presidente Nazionale Stefano Maiandi firmano Protocollo d’Intesa per l’accessibilità universale.

Sinergia e impegno concreto per abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali: è questo il cuore del Protocollo d’Intesa siglato tra FIABA ETS (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) e l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania.

L’accordo sancisce l’inizio di una collaborazione strutturata volta a promuovere la cultura dell’accessibilità totale e della progettazione universale (Universal Design) su tutto il territorio regionale. L’obiettivo comune è garantire a ogni cittadino, indipendentemente dalla propria

condizione fisica, sensoriale o cognitiva, la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

I punti chiave dell’accordo:

Monitoraggio e Segnalazione: Collaborazione attiva per individuare e superare le criticità legate all’accessibilità negli spazi pubblici e privati aperti al pubblico.

Formazione e Sensibilizzazione: Organizzazione di seminari, convegni e campagne informative rivolte a enti locali, professionisti e scuole per diffondere la cultura della “diversità come risorsa”.

Supporto Tecnico: Scambio di buone pratiche per l’attuazione dei PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) nei comuni campani.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per trasformare la Campania in un modello di inclusione,” ha dichiarato il rappresentante di FIABA ETS. “Collaborare con l’Ufficio del Garante ci permette di agire con maggiore capillarità sul territorio, portando la nostra esperienza decennale al servizio delle istituzioni e dei cittadini.”

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania ha sottolineato: “Questo accordo non è solo un atto formale, ma un impegno operativo. abbattimento delle barriere è il presupposto indispensabile per l’esercizio di tutti gli altri diritti fondamentali. Insieme a FIABA, lavoreremo affinché l’accessibilità diventi la normalità e non l’eccezione.”

Con la sottoscrizione di questo documento, le parti si impegnano a istituire un tavolo tecnico permanente per verificare periodicamente l’avanzamento dei progetti e rispondere con efficacia alle istanze provenienti dal mondo della disabilità.