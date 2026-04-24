25 aprile, il messaggio del Gruppo Radici

A Bracigliano (SA) il richiamo a libertà, democrazia e memoria della Resistenza

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano celebra il 25 aprile, una ricorrenza che rappresenta uno dei pilastri fondanti della nostra Repubblica e un momento di profonda riflessione civica per l’intera comunità nazionale.

Il 25 aprile non è soltanto una data storica: è il simbolo della riconquista della libertà, della democrazia e dei diritti che oggi costituiscono l’essenza stessa delle nostre istituzioni. È la memoria viva di un Paese che ha saputo rialzarsi grazie al coraggio di donne e uomini che, con sacrificio e determinazione, hanno scelto di opporsi alla dittatura e alla privazione delle libertà fondamentali.

Come gruppo consiliare, riteniamo fondamentale custodire e trasmettere questa memoria, affinché le nuove generazioni comprendano il valore della partecipazione, della responsabilità civica e del rispetto delle istituzioni democratiche. La libertà di cui oggi godiamo non è un bene scontato: è il risultato di un impegno collettivo che merita di essere ricordato, onorato e difeso ogni giorno.

Il 25 aprile ci richiama al dovere di mantenere vivo il legame con la nostra storia e di continuare a costruire una comunità fondata sui principi di solidarietà, giustizia e uguaglianza. Valori che il gruppo Radici considera centrali nella propria azione politica e amministrativa.

In questa giornata, rinnoviamo il nostro impegno a promuovere una cultura istituzionale che metta al centro la dignità della persona, la coesione sociale e il rispetto dei diritti di tutti.

Ricordare chi ha lottato per la libertà significa assumersi la responsabilità di preservarla.