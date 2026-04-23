7 corse in più da Napoli Campi Flegrei, per un totale di 3.400 posti aggiuntivi

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto la circolazione dei treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli – Cremonese di Serie A, in programma venerdì 24 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall’impianto di Fuorigrotta.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare titolo di viaggio al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine dei treni metropolitani in partenza.

Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 21:45.