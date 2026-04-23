La squadra esce sconfitta dal quarto turno dei play off contro l'Afragola Volley

La Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 25-18). Un risultato che penalizza gli atripaldesi oltre quanto mostrato in campo, al termine di una gara giocata con grande coraggio, intensità e determinazione contro la squadra favorita per il salto in Serie B. I ragazzi guidati da coach Modica partono con il giusto approccio, riuscendo a conquistare il primo set ai vantaggi (23-25), dimostrando solidità e qualità di gioco.

Nei parziali successivi Afragola alza il livello, ma Atripalda resta sempre in partita, lottando punto su punto. Decisivo l’episodio nel finale del terzo set: sul 26-24 per i padroni di casa pesa una decisione arbitrale contestata che provoca le veementi proteste del capitano Guancia, culminate con l’espulsione. Un momento chiave che indirizza definitivamente l’inerzia del match.

Nel quarto set, privi del loro uomo più esperto, gli irpini provano a restare aggrappati alla gara affidandosi soprattutto all’opposto Spera, autore di una prestazione maiuscola da 30 punti, vero trascinatore offensivo della squadra. Nonostante gli sforzi, Afragola riesce a chiudere 25-18. La sconfitta pesa in classifica: la Guancia Volley Academy scivola al terzo posto con 5 punti.

Afragola consolida il primato a quota 10, mentre Volla, vittoriosa a Ischia, sale al secondo posto con 7 punti. Il prossimo turno sarà decisivo: gli atripaldesi faranno visita proprio al Volla in uno scontro diretto che vale una stagione. Solo una vittoria permetterebbe di restare in corsa per il secondo posto, utile per lo spareggio promozione. In caso contrario, si chiuderebbe il sogno promozione, al termine comunque di un primo anno in Serie C disputato ad altissimo livello. Appuntamento fissato per sabato 25 aprile alle ore 18, presso la palestra dell’IC “V. De Sica” di Volla. Una gara da dentro o fuori, dove serviranno nervi saldi e massimo spirito di squadra.