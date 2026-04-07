Il concerto mercoledì 8 aprile alla Chiesa del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine

L’associazione inglese Nicky Thomas Media e la Fondazione Pietà de’ Turchini, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, promuovono un concerto che unisce, per la prima volta, il violoncellista britannico Guy Johnston e il mandolinista Michele de Martino, eccellenza italiana, originario della Penisola Sorrentina.

L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo 2026 alle ore 19:30 presso la Chiesa del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine di Sant’Agnello e prevede musiche di Bach, Scarlatti e Calace. Ingresso gratuito.

Il celebre violoncellista Guy Johnston si trova nel Golfo di Napoli per una serie di concerti che lo porteranno, tra le altre sedi, a La Mortella – la dimora del compositore britannico Sir William Walton a Ischia – venerdì sera, e a Palazzo Donn’Anna sabato 11 aprile alle ore 15:00. La registrazione del Concerto per violoncello di Walton, interpretata da Johnston con la Bournemouth Symphony Orchestra, sarà pubblicata il prossimo anno. Johnston ha dato avvio alla sua carriera vincendo il prestigioso concorso BBC Young Musician of the Year, distinguendosi anche per aver memorabilmente rotto una corda del violoncello durante la finale televisiva. È Professore di violoncello presso la Royal Academy of Music, Direttore Artistico dell’Hatfield House Chamber Music Festival e sostiene attivamente diverse associazioni benefiche. Ha inciso numerosi album, tra cui Tecchler’s Cello: from Cambridge to Rome, ed è attualmente impegnato nella registrazione di una serie di concerti britannici per violoncello.

Michele de Martino, nato nel 1976, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in mandolino presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida di Ugo Orlandi e successivamente ha conseguito, sempre con massimo dei voti e lode, la specializzazione “ramo concertistico” di II livello al Conservatorio di Napoli con un concerto interamente dedicato a J. S. Bach con strumenti a plettro storici; ha inoltre, nell’anno 2002, conseguito il diploma di pianoforte. È risultato vincitore del 1° premio assoluto al concorso nazionale per giovani musicisti indetto dall’Ass. Mus. “Napolinova”. Ha tenuto concerti in Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Spagna, Grecia, Inghilterra, Lussemburgo, Portogallo, Albania, Polonia, Corea del Sud, U.S.A., Argentina, Uruguay, Brasile, Egitto, Algeria, Qatar, Libia, Slovenia, Croazia e Serbia. Ha effettuato numerose registrazioni televisive e radiofoniche sia per emittenti italiane che estere. Ha inoltre inciso per le case discografiche Raitrade, Brilliant Classics, Warner, Intra moenia e Sony music.

Nel 2021 ha curato la revisione, per ­la casa editrice Ut Orpheus, di di 6 romanze napoletane per mandolino solo di M. Pica. Si è esibito con diverse formazioni in qualità di solista quali: Orchestra del Teatro dell’opera di Roma, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del teatro Verdi di Salerno, Orchestra del Teatro lirico di Cagliari, Orchestra del teatro Verdi di Trieste, Orchestra Janacek di Praga etc. collaborando con direttori quali R. Muti, Z. Metha, D. Oren. Dal 1996 collabora con il Teatro S. Carlo di Napoli. Ha inoltre collaborato con artisti quali R. De Simone, M. Rigillo, Lina Sastri, Moni Ovadia, Ron, Renzo Arbore e Peppe Vessicchio. Nel biennio 2000 (Spagna), 2001 (Italia) è stato “Primo mandolino” dell’Orchestra Giovanile Europea. Dal 2015 è regolarmente invitato a tenere masterclass presso l’Accademia internazionale di mandolino e chitarra. È direttore musicale dell’Orchestra a Plettro Penisola Sorrentina. Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio di musica di Benevento.