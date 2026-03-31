Denunce e sequestri durante i servizi di prevenzione nei comuni della provincia di Avellino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano a porre costante attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando, in linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, l’azione di controllo del territorio sia nelle ore diurne che notturne.

In tale contesto, negli ultimi giorni, un servizio straordinario ha visto impegnate decine di pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, della Compagnia di Montella, operanti nell’ambito dei 16 comuni ricadenti nella propria giurisdizione.

I numerosi posti di controllo, effettuati anche a doppio senso di marcia, hanno consentito di identificare gli occupanti di diversi veicoli; alcuni di essi, avendo destato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti ad immediata perquisizione.

Il dispositivo operativo predisposto si è rivelato particolarmente efficace. Negli ultimi due giorni, infatti, i Carabinieri hanno proposto l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di sette uomini, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, tutti di origine romena, domiciliati in provincia di Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio. Gli stessi, a Chiusano di San Domenico, a seguito di segnalazioni pervenute al “112” da parte di alcuni cittadini, sono stati intercettati e fermati da pattuglie della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella. Considerata anche l’ingiustificata presenza nel citato comune, nei loro confronti è stata quindi avanzata la proposta per la citata misura di prevenzione.

Per un 40enne è invece scattata la denuncia in stato di libertà per aver violato le prescrizioni imposte dal Foglio di Via Obbligatorio, con la quale gli era stato inibito il ritorno, per la durata di due anni, nel territorio di Chiusano di San Domenico.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Avellino un giovane che a Paternopoli, durante una perquisizione personale eseguita dai militari della Stazione di Torella dei Lombardi, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, detenuta per uso esclusivamente personale e sottoposta a sequestro.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno senza soluzione di continuità e saranno ulteriormente intensificati in occasione delle festività pasquali, con particolare attenzione all’aumento dei flussi di persone e veicoli, al fine di prevenire fenomeni criminosi e garantire sicurezza alla collettività.

Si ricorda ancora una volta che un ruolo fondamentale per il contrasto ai furti in abitazione assume la collaborazione tra i vicini di casa: segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni sospette che provengano da appartamenti, soprattutto quando si è a conoscenza che gli occupanti sono assenti.