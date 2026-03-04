Celebrazione delle eccellenze femminili nelle professioni, negli affari e nella cultura

Nell’ambito delle attività legate alla Giornata internazionale della Donna, la sezione Penisola Sorrentina della Fidapa, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, insieme alla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili, celebra la figura femminile nelle arti, nelle professioni e negli affari.

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale verranno premiate donne che, ognuna nel proprio ambito, hanno lasciato il segno e rappresentano un prezioso valore aggiunto per la società locale, e non solo.

Dopo l’introduzione della Presidente Fidapa Penisola Sorrentina Cristina d’Esposito, porteranno i propri saluti istituzionali il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, la Vice Sindaco nonché Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali Maria Russo e la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili Marialuisa Menna. I riconoscimenti verranno consegnati a Giulia De Angelis, attrice professionista originaria di Sant’Agnello in collegamento live, a Luigina de Vito, Donatella Guida, Gilda Massa e Maria Grazia Starita. Verranno inoltre ricordate, tramite il racconto di Carmen Sicignano, e simbolicamente premiate Angelica e Clorinda Coppola. L’evento sarà moderato dalla giornalista, Portavoce del Comune di Sant’Agnello, Azzurra Iole Filosa. La cittadinanza è invitata.