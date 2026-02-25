Provinciali Avellino, sorteggiato l’ordine delle liste
A Palazzo Caracciolo definite le posizioni in scheda per le elezioni del Consiglio Provinciale del 15 marzo 2026
Nella giornata di oggi, mercoledì 25 Febbraio 2026, presso la Sala Consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, l’Ufficio Elettorale della Provincia – in seduta pubblica – ha proceduto al sorteggio del numero d’ordine delle liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino del 15 Marzo 2026.
L’ordine sorteggiato è il seguente:
- Lista n. 1 Davvero Avellino
- Lista n. 2 Hirpinia Libera
- Lista n. 3 Avanti per l’Irpinia
- Lista n. 4 Partito Democratico
- Lista n. 5 Proposta Civica per l’Irpinia