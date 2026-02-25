Il presidente della Commissione Ambiente plaude all’intesa tra Commissariato bonifiche e Anas

“La firma del Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche e Anas Campania rappresenta un segnale concreto di responsabilità verso il nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente, Salvatore Flocco.

“La sinergia tra Commissariato e Anas consentirà interventi più rapidi, efficaci e sicuri nelle aree della Terra dei Fuochi, migliorando la sicurezza delle comunità locali. Questo accordo dimostra che quando le istituzioni collaborano in modo coordinato è possibile affrontare problemi complessi come l’abbandono illecito dei rifiuti e la tutela della salute ambientale”.

“Particolarmente positiva è la priorità attribuita alla prevenzione, all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione nelle scuole e nelle università, perché senza un cambiamento culturale profondo, la sola repressione non basta a fermare i comportamenti illeciti“.

“Come Presidente della Commissione Ambiente – conclude Flocco – seguirò con attenzione l’attuazione del Protocollo, per garantire che le azioni previste si traducano in risultati tangibili. La Terra dei Fuochi non ha bisogno di buone intenzioni, ma di risposte continue e verificabili: questa intesa va nella direzione giusta”.