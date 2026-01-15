Il nuovo polo d’eccellenza della formazione campana a Capaccio Paestum (SA)

Un nuovo player scende in campo con l’obiettivo dichiarato di fornire un polo unico e integrato dove i giovani cilentani possano trovare risposta alla loro domanda di formazione di qualità, moderna e spendibile nel lavoro. A Via Ponte Barizzo, 317 (località Ponte Barizzo) aprirà i battenti con una grande festa d’inaugurazione il Paestum Form. Il nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli (già alla guida di Formazione 360 e ASCII Formazione) e la vision di Emilio Junior Gatto, verrà presentato sabato 17 gennaio alle 18.30. All’inaugurazione, aperta a giovani e famiglie del territorio, saranno presenti rappresentanti istituzionali e della società civile, oltre a diversi rappresentanti delle comunità locali.

L’iniziativa prende forma in un’area, quella del Cilento e della Piana del Sele, dove il tema della formazione è cruciale, una leva strategica di sviluppo sociale, culturale e professionale in una regione geograficamente e socialmente frammentata e complessa. Nel contesto di un territorio segnato da fragilità occupazionali, dispersione scolastica e difficoltà di accesso a percorsi qualificanti, soprattutto per i più giovani, Paestum Form nasce con l’obiettivo di rispondere a bisogni concreti dei cittadini, costruendo un’offerta educativa orientata alle competenze, all’inclusione e alla continuità dei percorsi di crescita.

«Da sempre vicini ai giovani del nostro territorio, vogliamo che Paestum Form diventi un punto di riferimento per la formazione e la crescita delle persone. L’obiettivo è offrire opportunità concrete, utilizzando strumenti innovativi per accompagnare chi vuole costruire il proprio futuro professionale, mettendo sempre la persona al centro», spiegano i titolari Cernelli e Gatto.

La nuova sede si propone come spazio educativo aperto, capace di integrare didattica, orientamento e supporto allo studio, con una particolare attenzione ai giovani e al contrasto della dispersione scolastica. Accanto a questo, l’ente rivolge le proprie attività anche ai docenti, attraverso percorsi di aggiornamento, e alle istituzioni e alle realtà produttive locali, in un’ottica di collaborazione e rafforzamento del capitale umano.

Arrivano inoltre i complimenti di Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo, tra i principati sindacati datoriali campani del comparto formazione: «Ad Attilo ed Emilio vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro. L’apertura di Paestum Form si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla formazione come strumento di coesione e sviluppo locale, in un’area del Sud che chiede risposte strutturali e continuità progettuale, oltre gli interventi episodici».