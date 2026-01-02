La nuova denominazione riflette l'impegno del sindacato nella scuola e nella formazione

L’Ugl Scuola cambia denominazione diventando Federazione Nazionale UGL Istruzione. Tale modifica non è casuale ma motivata da una serie di circostanze che il Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, ha voluto ben delineare: “Unitamente ai componenti del Direttivo Nazionale e della Confederazione Nazionale, abbiamo preso atto di come i tempi siano cambiati. La Scuola è sempre più il fulcro della costruzione del domani e i lavoratori che appartengono al comparto conoscono bene l’evoluzione avvenuta. Proprio per questo motivo occorre prendere atto di come il rapporto tra Istituzione Scolastica e Formazione abbia assunto caratteristiche sinergiche e funzionali. Partendo da questo dato di fatto – continua il Segretario Cuzzupi – è sorta quindi l’esigenza di identificare al meglio l’attività sindacale che ci contraddistingue legata alla scuola, alla didattica e alla Formazione, elemento ormai imprescindibile per la professionalità, l’insegnamento e l’evoluzione sociale. Ci è parso dunque naturale modificare il nome della Federazione per dare un senso più aderente all’attività del nostro Sindacato e alle azioni che ci vedono impegnati quotidianamente a tutela ed evoluzione dei lavoratori e dei comparti dell’Istruzione e della Formazione”.

Ornella Cuzzupi si spinge oltre e guarda al futuro restando ben salda al presente. “Il Sindacato non può essere un organismo statico, bloccato in maniera autoreferenziale su se stesso ma deve essere espressione delle esigenze e delle prospettive di sviluppo dei lavoratori, siano essi pubblici o privati, in modo strettamente connesso alla realtà del momento. Fare Sindacato oggi significa essere pronti ad affrontare i temi che la quotidianità ci pone, guardare avanti disegnando scenari credibili e realizzabili. Abbiamo il dovere di essere al passo con i tempi se vogliamo mantenere una prospettiva propositiva e dare un servizio vero ai lavoratori e al Paese. L’UGL Istruzione ha raccolto la sfida e la modifica della denominazione è il punto di partenza per un nuovo percorso nella tradizione che la contraddistingue”.