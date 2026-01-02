Un impegno alla collaborazione istituzionale per sostenere le filiere agricole

La Coldiretti Campania si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico: "Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siamo pronti a collaborare nell'interesse del mondo dell'agricoltura e della zootecnia della Regione Campania" dichiarano il presidente Ettore Bellelli e il direttore Salvatore Loffreda.

“Innanzitutto l’agricoltura. Nell’augurare buon lavoro a Mariacarmela Serluca, la Coldiretti Campania conferma la disponibilità ad essere al suo fianco nell’interesse delle filiere produttive del mondo agricolo” proseguono.

Importante anche il ruolo di Fiorella Zabatta: “I temi della biodiversità, della tutela degli animali ed i progetti legati al mondo della pesca e dell’acquacoltura sono fra le deleghe che consentiranno di interagire con questo assessorato”.

In tema di risorse da salvaguardare la Coldiretti è certa dell’importante apporto che arriverà da Mario Casillo che oltre ai trasporti dovrà occuparsi anche del mare. Importante il patrimonio di esperienza che arriva da Fulvio Bonavitacola. Per lui le deleghe alle Attività produttive e allo sviluppo economico. I temi del lavoro e della formazione saranno l’occasione per interagire con Angelica Saggese, nominata in Giunta regionale fra le quote rosa.

Le eccellenze della Campania, la valorizzazione delle risorse delle aree interne da affiancare alle mete tradizionali saranno motivo di interazione con Enzo Maraio, nuovo assessore al turismo.