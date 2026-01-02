I cittadini celebrano la balneabilità del mare e la tradizione napoletana

Si rinnova anche per il 2026 la tradizione del Cimento a Napoli, il tuffo augurale d’inizio anno organizzato da Cristian Avallone e Roberto Di Maio, che ha visto i protagonisti immergersi nelle acque del lido Mappatella come buon auspicio per l’anno a venire. Presente il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, invitato all’iniziativa, e tanti amanti del mare, e non solo. A farsi il bagno anche una signora napoletana di 80 anni divenuta la mascotte dell’evento e anche un partecipante con le stampelle che non ha voluto rinunciare al primo bagno dell’anno.

“Per anni ci siamo battuti per la bonifica e il mare balneabile al lido Mappatella e quella di oggi è una manifestazione fortemente significativa. Una bellissima testimonianza di come sia possibile utilizzare le spiagge di Napoli tutto l’anno. E’ stato un lavoro lungo e faticoso ma siamo riusciti a ottenere grazie all’impegno del comune e dell’autorità portuale la bonifica dell’arenile e il controllo degli scarichi. Grazie ad anni di battaglie è stato possibile riportare la balneabilità, e il comune ha prolungato i servizi ai bagnanti. Proseguiremo su questa strada affinchè il mare sia una risorsa di tutti per tutto l’anno”. Queste le parole di Borrelli.